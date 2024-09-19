Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 гульдена 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1854
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 470 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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