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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1854
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 470 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Александр - September 25, 2021
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1854 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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