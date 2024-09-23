Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1854 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
2 гульдена 1854
Средняя цена 250 $
Продажи
0 287
Аверс
Реверс
1 гульден 1854
Средняя цена 330 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1854
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1854
Средняя цена 80 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1854
Средняя цена 220 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1854
Средняя цена 70 $
Продажи
0 4
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск