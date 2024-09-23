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Саксен-Мейнинген
1854
Саксен-Мейнинген
Период:
1808-1870
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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Саксен-Мейнинген
1854
Монеты Саксен-Мейнинген 1854 года
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Серебряные монеты
2 талера 1854
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
137
2 гульдена 1854
Средняя цена
250 $
Продажи
0
287
1 гульден 1854
Средняя цена
330 $
Продажи
0
38
1/2 гульдена 1854
Средняя цена
170 $
Продажи
0
40
Медные монеты
1 крейцер 1854
Средняя цена
80 $
Продажи
0
14
1/2 крейцера 1854
Средняя цена
220 $
Продажи
0
2
1/4 крейцера 1854
Средняя цена
70 $
Продажи
0
4
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Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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