Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 талера 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 580000 JPY. Торги состоялись 10 декабря 2017.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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