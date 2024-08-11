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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 талера 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1854
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 580000 JPY. Торги состоялись 10 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1854 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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