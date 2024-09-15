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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/4 крейцера 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1854 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1854 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,5 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1851 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1854 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1854 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1854 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1854 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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