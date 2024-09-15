Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1854
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1851 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Где продать?
Для продажи 1/4 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск