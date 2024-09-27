Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1854
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1854 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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