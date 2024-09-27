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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1854 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1854 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1854
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1854 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (2)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1854 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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