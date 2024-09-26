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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1854
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Aurea - May 23, 2015
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1854 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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