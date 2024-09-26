Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1854
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность AU
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Продавец Aurea
Дата 23 мая 2015
Сохранность Нет оценки
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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