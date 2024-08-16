Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 крейцера 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1854
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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