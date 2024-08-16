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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1854 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1854 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1854 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1854 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1854 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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