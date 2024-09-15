Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1846 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Aurea (1)
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • HERVERA (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Aurea - April 4, 2017
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Мейнинген Каталог монет Бернгарда II Монеты Саксен-Мейнинген 1846 года Все Саксен-Мейнингенские монеты Саксен-Мейнингенские серебряные монеты Саксен-Мейнингенские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск