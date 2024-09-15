Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 гульдена 1846 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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