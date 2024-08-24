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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 160 $
Продажи
1 20
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена 230 $
Продажи
1 16
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