Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 талера 1846 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5900 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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