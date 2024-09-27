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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 талера 1846 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5900 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
877 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1846 на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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