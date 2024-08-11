Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1846 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30,54 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1846
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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