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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1846 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30,54 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
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  • Höhn (5)
  • Künker (5)
  • Rauch (2)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (4)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1846 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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