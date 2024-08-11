Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1840 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1840
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск