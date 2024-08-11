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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1840 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1840
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1840 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1840 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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