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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1840 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1840
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1840 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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