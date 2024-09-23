Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
6 крейцеров 1829 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,347)
- Вес 2,449 гр
- Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
- Диаметр 18,84 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1829 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4079 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 15 EUR. Торги состоялись 26 октября 2017.
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