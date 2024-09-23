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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1829 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 18,84 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1829
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1829 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4079 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 15 EUR. Торги состоялись 26 октября 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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