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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1829 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1829 Горный
Средняя цена 560 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1829
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1829 L
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1829
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1829 L
Средняя цена 45 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1829
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1829 L
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1829
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1829
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1829
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
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