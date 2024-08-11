Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1829 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1829 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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