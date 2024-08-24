Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1829 года "Горный" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,989)
- Вес 11,816 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,686 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1829 года "Горный". Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63468 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 19 января 2022.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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