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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1829 года "Горный" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1829 года "Горный" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1829 года "Горный" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,989)
  • Вес 11,816 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,686 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1829
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1829 года "Горный". Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63468 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
830 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 810 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1829 "Горный" на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1829 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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