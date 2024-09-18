Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1829 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,367 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1829 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5476 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
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