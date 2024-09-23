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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1829 года L "Тип 1828-1830" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года L "Тип 1828-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1829 года L "Тип 1828-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1829
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1829 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 400 CZK
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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