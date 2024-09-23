Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1829 года L "Тип 1828-1830" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,731 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1829 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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