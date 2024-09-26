Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1829 года "Тип 1828-1831" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1829 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3188 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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