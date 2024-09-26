Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1829 года "Тип 1828-1830" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,731 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1829 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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