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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1829 года "Тип 1828-1830" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года "Тип 1828-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1829 года "Тип 1828-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1829
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1829 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1829 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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