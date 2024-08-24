Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 крейцера 1829 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,8 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1829 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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