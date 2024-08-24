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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1829 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1829 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1829 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,8 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1829
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1829 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1829 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1829 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1829 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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