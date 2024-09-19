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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1829 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1829 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1829 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1829
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1829 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки RNGA
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1829 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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