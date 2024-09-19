6 крейцеров 1829 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1829 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

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