Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
6 крейцеров 1829 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,347)
- Вес 2,449 гр
- Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1829
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1829 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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