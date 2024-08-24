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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1813 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1813
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1813 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1813 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1813 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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