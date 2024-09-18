Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1813
Средняя цена 500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1813
Средняя цена 330 $
Продажи
0 5
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск