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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1813 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,36 гр
  • Чистого серебра (0,0133 oz) 0,4148 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1813
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1813 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1813 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1813 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1813 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1813 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1813 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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