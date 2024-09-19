Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1813 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,36 гр
- Чистого серебра (0,0133 oz) 0,4148 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1813
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1813 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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