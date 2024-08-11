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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1827 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1827 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1827 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 18,84 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1827
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1827 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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