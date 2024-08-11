Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
6 крейцеров 1827 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,347)
- Вес 2,449 гр
- Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
- Диаметр 18,84 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1827
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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