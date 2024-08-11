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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1827 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1827
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 крейцера 1827
Средняя цена
Продажи
0 0
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