Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1827 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,367 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1827
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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