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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1826 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 18,84 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1826
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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