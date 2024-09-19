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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1833 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1833 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1833
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2688 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1833 L на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1833 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1833 L на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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