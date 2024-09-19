6 крейцеров 1833 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2688 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

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