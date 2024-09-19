Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
6 крейцеров 1833 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,347)
- Вес 2,449 гр
- Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1833
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2688 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.
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