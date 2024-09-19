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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1833 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1833 L
Средняя цена 240 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833 L
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1833 L
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 крейцер 1833 L
Средняя цена 250 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1833
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1833
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
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