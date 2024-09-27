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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1833 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1833 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 пфенниг 1833 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 16,65 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1833
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1833 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3197 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1833 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1833 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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