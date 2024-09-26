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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Медные монеты 1 пфенниг Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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1 пфенниг 1818-1819

Год Знак Описание Продажи Продажи
1818 0 121819 0 0
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1 пфенниг 1832-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1832 0 31833 0 21835 0 7
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1 пфенниг 1839-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 71842 0 9
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1 пфенниг 1860-1866

Год Знак Описание Продажи Продажи
1860 0 01862 0 01863 0 31865 0 51866 0 1
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