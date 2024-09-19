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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1863 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1863 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 пфенниг 1863 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1863
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1863 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1857 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1863 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1863 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1863 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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