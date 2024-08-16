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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена 190 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1863
Средняя цена 55 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1863
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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