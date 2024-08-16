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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Талер 1863 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 800 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (6)
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1863 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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