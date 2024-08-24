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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Серебряные монеты Талер Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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Талер 1859-1866

Год Знак Описание Продажи Продажи
1859 0 901860 0 221861 1 231862 0 511863 0 401864 0 01865 0 01866 3 161
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