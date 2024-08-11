Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Талер 1860 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3585 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 апреля 2008
Сохранность XF
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