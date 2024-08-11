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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Талер 1860 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3585 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Höhn (3)
  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Aureo & Calicó - April 29, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1860 на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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