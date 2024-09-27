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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена 150 $
Продажи
0 22

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1860
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1860
Средняя цена
Продажи
0 0
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