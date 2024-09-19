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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1860 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1860 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1860 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1860
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1860 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе CoinsNB за 8 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1860 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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