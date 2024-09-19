Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1860 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1860
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1860 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе CoinsNB за 8 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- KM NUMIS (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск