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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Медные монеты 2 пфеннига Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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2 пфеннига 1832-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1832 0 11833 0 21835 0 0
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2 пфеннига 1839-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 21842 0 10
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2 пфеннига 1860-1866

Год Знак Описание Продажи Продажи
1860 0 21862 0 31863 1 151864 0 01865 0 21866 0 1
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