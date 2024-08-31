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Цена монет Саксен-Мейнинген
Бернгард II
2 пфеннига
Саксен-Мейнинген
Период:
1808-1870
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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Цена монет Саксен-Мейнинген
Бернгард II
2 пфеннига
Медные монеты 2 пфеннига Бернгарда II - Саксен-Мейнинген
2 пфеннига 1832-1835
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1832
0
1
1833
0
2
1835
0
0
2 пфеннига 1839-1842
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1839
0
2
1842
0
10
2 пфеннига 1860-1866
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1860
0
2
1862
0
3
1863
1
15
1864
0
0
1865
0
2
1866
0
1
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Саксен-Мейнингенские монеты номиналом 2 пфеннига
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Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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