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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1835 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1835
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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