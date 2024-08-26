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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1835 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1835 K
Средняя цена 250 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835 L
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835 K
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835 L
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835 K
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1835 K
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1835
Средняя цена 85 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1835
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1835
Средняя цена
Продажи
0 7
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