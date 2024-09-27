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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1835 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1835 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1835 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1835
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1835 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (2)
  • Frühwald (4)
  • Grün (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Artemide Aste - June 4, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность F
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1835 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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