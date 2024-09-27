Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1835 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1835
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1835 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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