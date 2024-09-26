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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1835 года K "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1835
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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