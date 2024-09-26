Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1835 года K "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,731 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1835
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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