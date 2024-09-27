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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1835 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1835 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1835 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,832 гр
  • Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1835
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1835 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2438 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Sonntag (1)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1835 K на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1835 K на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1835 K на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1835 K на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1835 K на аукционе Felzmann - March 12, 2014
Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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