Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1835 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,367 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1835
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1835 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 48 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.
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