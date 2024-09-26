3 крейцера 1835 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1835 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 48 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

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