Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 пфенниг 1835 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,4 гр
- Диаметр 16,65 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1835
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1835 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (7)
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