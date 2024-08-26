6 крейцеров 1835 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1835 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2688 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 60 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность Нет оценки (1)